Dünya Sigarayı Bırakma Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elde edilen verilerin, dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün bağımlılığından hayatını kaybettiğini gösterdiğini belirtti.

Dünya genelinde, sokak ve sahillerde en yaygın toksik atık olan sigara izmaritlerinin yok olması için tam 10 yıl gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdilerde daha popüler olan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri ise geri dönüşmeyen, tehlikeli atıklar olarak doğayı ve insanlığı tehdit ediyor. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere her bireyin, dumanı farklı zehri aynı olan bu ürünlerin esaretinden kurtulmasını temenni ediyorum. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün, tütün bağımlılığıyla mücadelede bir milat olmasını canıgönülden diliyorum."

Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmadan bir videoya da paylaşımında yer verdi.