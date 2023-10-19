Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yabancı askerlerin Türkiye'ye yerleşeceği" iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Irak ve Suriye tezkeresinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2014 ve 2015'te aldığı kararlar kapsamında hazırlandığını, yabancı askerlerin Türkiye'ye yerleşmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM'de Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edilmesiyle ilgili çeşitli mecralarda "Topraklarımızda yabancı asker" başlıklı haberlerin ve "Türkiye'ye yabancı asker geliyor" iddialarının yer aldığı belirtildi.

Bunların manipülasyon içerdiği vurgulanan açıklamada, tezkerede geçen, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması" şeklindeki ifadelerin çarpıtıldığına değinildi.

Açıklamada, 2014 ve 2015'te Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi kararına istinaden, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki DEAŞ ve benzeri terör yapılanmalarıyla mücadele için bir koalisyon ihdas edildiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ile 80 ülke ve NATO ile Arap Ligi'nin de aralarında bulunduğu 5 uluslararası kuruluş bu koalisyonda yer almıştır. Koalisyona üye ülkeler personel, malzeme, silah, araç, hava üssü, limanlar ve hava sahaları gibi alanların kullanımında işbirliği yapmaktadır. Buna rağmen iddiaya konu maddenin manipülasyon amaçlı, 'yeni bir düzenleme' şeklinde servis edildiği tespit edilmiştir. Tezkere 2014 ve 2015'teki BM Güvenlik Konseyi kararına istinaden hazırlanmış olup, yabancı askerlerin gelip Türkiye'ye yerleşmesi gibi bir durum söz konusu değildir."