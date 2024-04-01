Denizli'de CHP binasında balkon çöktü: Çok sayıda yaralı var
Kaynak: AA
Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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