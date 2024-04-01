VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamza Dağ: İzmir'e hizmete her daim devam edeceğim
Denizli'de CHP binasında balkon çöktü: Çok sayıda yaralı var
Murat Kurum: Yine milletimizin yanında olacağız
Akşener yarın basın toplantısı düzenleyecek
CHP'ye ilk tebrik soykırımcı İsrail'den!
DEM Partili Beştaş'tan İmamoğlu'na seçim ayarı: Oylar benim demesin!
01 Nisan 2024 Pazartesi 02:04:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 02:04:00

Denizli'de CHP binasında balkon çöktü: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: AA

ABONE OL

Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler : Denizli CHP Binaçökmesi
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Mauritius'ta tatilde

Mauritius'ta tatilde
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı

Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
İtalya'da bize hayranlar

İtalya'da bize hayranlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX