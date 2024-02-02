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02 Şubat 2024 Cuma 08:45:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 08:45:00

DEM, teröristbaşı için yürüdü

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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HDP/DEM, teröristbaşı için “Öcalan'a özgürlük” adı altında Van ve Kars'tan provokatif bir yürüyüş başlattı.

Türkiye yerel seçim sürecine girerken HDP/DEM ise teröristbaşı Abdullah "Öcalan'a özgürlük" adı altında Van ve Kars'tan provokatif bir yürüyüş başlattı. Skandal eylemde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Muhatapların en önemlisi Öcalan'dır. Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılıp, özgürlük olanakları sağlanmalı" dedi. Tansiyonun yükseldiği kentlerde PKK lehine slogan atan gruba polis ekipleri müdahale etti, Van'da 2 kişi gözaltına alındı. Bu sırada partililerle polis arasında gerginlik yaşandı. Grup daha sonra dağıldı. Yürüyüşün 15 Şubat'ta Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi Ömerli Köyü'nde son bulacağı belirtildi.

Etiketler : hdp dem teröristbaşı abdullah öcalan yürüyüş tuncer bakırhan
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