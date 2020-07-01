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01 Temmuz 2020 Çarşamba 21:11:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 22:07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için yarın Katar'a gidecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirecek Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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