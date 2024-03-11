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CHP'liler birbirine girdi! Ali Mahir Başarır'a Mersin'de yumurtalı protesto
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11 Mart 2024 Pazartesi 17:32:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 17:32:00

CHP'liler birbirine girdi! Ali Mahir Başarır'a Mersin'de yumurtalı protesto

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CHP'nin Mersin Anamur İlçesinde düzenlediği mitingde olaylar çıktı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır seçimde desteklediği Anamur Belediye Başkan adayı Durmuş Deniz'in mitingine katıldı. Başarır, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tarafları olduğu öğrenilen grup tarafından önce protesto edildi daha sonra yumurta yağmuruna tutuldu.

Yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde sık sık karşı karşıya gelen CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bu kez de Anamur'da karşı karşıya geldi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Daha önce yine Mezitli'de Seçer'in desteklediği aday liste dışı kalmış, Ali Mahir Başarır'ın desteklediği kişi seçimlere aday olarak katılmıştı.

Ali Mahir Başarır, Anamur'da yine kendisine yakın adayı listeye yazdırmış, Vahap Seçer'in desteklediği aday liste dışı kalmıştı.

10 Mart'ta Anamur'daki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen mitinge katılan Mahir Başarır ile Seçer tarafları arasında önce sözlü tartışma yaşandı. İddiaya göre Seçer'in tarafları otobüsün üstünde bulunan Başarır'ı yumurta yağmuruna tuttu.

Bunun üzerine iki grup kavga etmeye başladı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavga büyümeden önledi.

Etiketler : Ali Mahir Başarır CHP MERSİN
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