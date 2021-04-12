Sahillerde iskele kirliliğine son verilecek

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12 Nisan 2021 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 11:00:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sahillerde iskele kirliliğine son verecek

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Sahillerde güneşlenme ve denize girme amaçlı (rekraktif) yapılan iskelelerin görüntü kirliliğini önlemek için yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortak bir çalışma yaparak sahillerde güneşlenme iskelelerinin yer seçimi kurallarını belirledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla yayımlanan genelge dün 81 ile gönderildi. Buna göre iskeleler denize girilmesinin mümkün olduğu kumluk, çakıllık kıyı alanlarında yapılamayacak. Sadece denize girmenin ve kıyıda güneşlenme imkanının bulunmadığı, kıyının kayalık karakter gösterdiği alanlarda yapılabilecek. Rekreaktif amaçlı iskeleler çevreye duyarlı, sökülüp takılabilir ahşap ve benzeri malzemeden yapılacak. Yalnızca denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak.

3 metre genişlik kuralı

Bu iskelelere hiçbir suretle deniz taşıtı yanaştırılamayacak, bağlanmayacak. Rekreaktif amaçlı iskele üzerinde kapalı alan oluşturulamayacak, kıyının kamuya açık kullanımı engellenmeyecek ve ticari faaliyet amacıyla kullanılmayacak. Genişliği üç metreyi, kıyı çizgisinden itibaren toplam alanı 100 metrekareyi aşmayacak. Aralarında kuş uçuşu en az 150 metre mesafe bulunacak.

Komisyon belirleyecek

Rekreatif amaçlı iskele teklif başvurusu genelgede belirtilen bilgi ve belgelerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılacak. Yer seçimi ve diğer hususlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri başkanlığında Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, İl/İlçe Milli Emlak Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlgili Büyükşehir Belediyesi/İlçe Belediyesi temsilcilerinden oluşan bir komisyon marifetiyle belirlenecek.

2030'da izin süresi dolacak

Yayımlanan genelge ile mevcut ve kullanım izinli olanlar da dahil tüm rekreatif amaçlı iskeleler için izin süresi en çok 31 Aralık 2030 olarak belirlendi. İzin süresi bu tarihten önce dolanlar da dahil bütün mevcut iskeleler ve yeni rekreaktif iskele talepleri genelgede belirtilen kurallara göre yeniden incelenecek. Buna göre

* Kiralaması yapılmış iskelelerden, kalan izin süresi 31 Aralık 2030 tarihinden önce sona erenler izin süresi sonuna kadar, 31 Aralık 2030 tarihinden sonra olanlar ise en çok 31 Aralık 2030 tarihine kadar kullanılabilecek.

* Yapı kayıt belgesi bulunan iskelelerden, genelgede belirtilen kurallara uygun olduğu komisyonca tespit edilenler; 3 ay içinde gerekli izinleri tamamlar ise en çok 31 Aralık 2030'a kadar izinlendirilebilecek.

* İmar planı onaylanmış, ön izinden kullanım iznine geçiş aşamasında olan iskelelerden genelgede belirtilen kurallara uygun olanlar en çok 31 Aralık 2030'a kadar izinlendirilebilecek.

* Onaylı imar planı bulunmamakla birlikte ön izin sözleşmesi devam eden veya imar planı bulunsa bile ön izin/kullanım izni/irtifak hakkı sözleşmesi veya kira sözleşmesi bulunmayan iskeleler; genelgede belirtilen kurallar kapsamında değerlendirilecek.

Etiketler : murat kurum sahil iskele kirlilik
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