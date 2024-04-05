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05 Nisan 2024 Cuma 14:24:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 14:24:00

Camilerde ramazanın son cuma namazı kılındı

Kaynak: AA

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Camilerde ramazan ayının son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

"On bir ayın sultanı" ramazanın son cuma namazı dolayısıyla İstanbullular, kent genelindeki camilere akın etti.

Fatih, Eyüp Sultan ve Sultanahmet başta olmak üzere kentteki camiler, ramazan ayının son cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu.

Namaz için camilere gelen vatandaşlardan bazıları, iç kısmın dolması üzerine dış avluya serilen kilimlerde namazlarını eda etti.

Bazı camilerde kadınların da kendilerine ayrılan bölümde namaz kıldıkları görüldü.

Edirne

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere, Edirne'deki camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarının sürmesi nedeniyle cemaat ibadet için oluşturulan alanda namaz kıldı.

Selimiye Camisi İmamı Yusuf Serenli, hutbede, Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlandığını belirtti.

Kadir Gecesi'nin bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Serenli, "Bu geceyi değerli kılıp Kur'an-ı Kerim'i özümüze, sözümüze ve hayatımıza yansıtmaya gayret edelim. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Kur'an'ın rahmet yüklü mesajlarıyla buluşturalım. Bu gece kendimiz, ailemiz, ümmet-i Muhammed ve bütün insanlık için Rabb'imize çokça dua edelim, bağışlanma dileyelim." dedi.

Bayram namazının ardından şehitler, Gazzeli mazlumlar ve zulme uğrayanlar için tüm camilerde dua edileceğini aktaran Serenli, hutbeyi bayram yolculuğuna çıkacaklara dikkatli olmaları yönünde uyarısıyla bitirdi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de vatandaşlar ramazan ayının son cuma namazında camileri doldurdu.

Malatya

"On bir ayın sultanı" ramazanın son cuma namazında Malatya'daki camileri dolduran cemaat, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilere dua etti.

Sümer Camisi'nde camiye sığmayan cemaat, cami avlusunda ve çevresinde saf tutarak namaz kıldı.

Kilis

Kilis'te Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programda namaz öncesi emekli müftü Yahya Polat, Kadir Gecesi'nin önemi anlattı.

Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami avlusunda kıldı.

Etiketler : on bir ayın sultanı ramazan cami cuma namazı
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