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Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında yeni gelişme: Sorumluları hakkında işlem yürütülecek
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05 Nisan 2024 Cuma 19:24:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 19:24:00

Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında yeni gelişme: Sorumluları hakkında işlem yürütülecek

Kaynak: AA

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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin ruhsat ve denetleme sorumluları hakkında işlem yürütülecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin, işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair sorumluluğu bulunanlar hakkında da soruşturma işlemleri yürütüleceğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü, yangının ilk anından itibaren 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini hatırlattı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için uzman bilirkişi heyetinin çalışma yürüttüğünü kaydeden Tunç, şu bilgileri paylaştı:

"Yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için oluşturulan uzman bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi ön raporunda kusurlu oldukları belirlenen, 8 kişi hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklama, 3 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Söz konusu işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler ilgili belediye ve kurumlardan istenmiş olup, bu konuda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında da soruşturma işlemleri yürütülecektir."

Etiketler : bEŞİKTAŞ YANGIN GECE KULÜBÜ BAKAN TUNÇ
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