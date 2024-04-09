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"Tazminatlar Gazze'ye yardım olarak gönderilecek"
09 Nisan 2024 Salı 22:28:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 22:28:00

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan kirli İsrail iftirasına sert tepki: Tazminatlar Gazze'ye yardım olarak gönderilecek

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar tarafından İsrail'e jet yakıtı satıldığına dair provokasyon içeren haberlere sert tepki gösterdi. Konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizen Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini ifade etti.

Baykar'ın işgalci İsrail'e jet yakıtı sattığı iddiası Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından yalanlandı.

Haluk Bayraktar, konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizerek, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini vurguladı.

Bayraktar, söz konusu iftiralara karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor.

Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir.

Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır.

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Etiketler : Haluk Bayraktar Baykar jet yakıtı iSRAİL GAZZE
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