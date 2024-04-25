Başkan Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun olacak
Kaynak: TRT Haber
Anayasa Mahkemesi 62'nci yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katılacak.
Yüksek Mahkeme'nin kuruluşunun 62'inci yılında Yüce Divan Salonunda tören düzenlenecek.
Saat 14:00'te başlayacak etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.
Büyükelçiler Güven Mektubu Takdim Törenine katılacak.
Törenin ardından Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul edecek.
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