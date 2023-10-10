Başkan Erdoğan'dan tüm aktörlere Filistin çağrısı: "Barışın tesisi için sorumluluk alın"

Başkan Erdoğan'dan tüm aktörlere Filistin çağrısı: "Barışın tesisi için sorumluluk alın"

Başkan Erdoğan ile Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz olumlu bir seyir izliyor. Bu yıl 4 milyar doları aşmasını beklediğimiz ikili ticaret hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik.

Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır. Avusturya'dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz.

"AVRUPA'NIN BÜTÜNLEŞMESİ, ANCAK TÜRKİYE'NİN BİRLİĞE TAM ÜYELİĞİ İLE TAMAMLANACAKTIR"

Gelecek sene iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının 100'üncü yılını idrak edeceğiz.

Avrupa'nın bütünleşmesi, ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliği ile tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiç bir alternatifi kabul etmeyeceğmizi özellikle vurguladım.

İSRAİL- FİLİSTİN ÇATIŞMASI

1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devlerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda geç kaldığımız her gün, bölgemiz kan ve göz yaşı girdabından kurtulamayacaktır.

Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart"

ERDOĞAN'IN FİLİSTİN DİPLOMASİSİ

Dün bir takım telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bugün Putin ve Guterres ile de görüşeceğim.

Bu görüşmeleri Körfez ülkeleri dahil geliştirerek devam edeceğiz. Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz.