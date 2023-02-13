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13 Şubat 2023 Pazartesi 19:40:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 19:40:00

Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Kahramanmaraş'ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Kahramanmaraş'ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı.

Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum.

Etiketler : başkan erdoğan kahramanmaraş kurtuluş yıldönümü

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