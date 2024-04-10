Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programına canlı bağlantı ile katıldı.
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert mesaj: Tedbirleri aldık, alıyoruz!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programına canlı bağlantı ile katıldı. Başkan Erdoğan İsrail'e karşı ticari yaptırıma değinerek, ""Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gazze'ye havadan yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık, alıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;Tüm İslam aleminin bayramını yürekten kutluyorum.
#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine iftira atanları akla ve vicdana davet ediyorum. pic.twitter.com/k5nK0jhxwd— 24 TV (@yirmidorttv) April 10, 2024
İşgal altındaki topraklarında eziyete maruz kalan Filistin halkı Ramazan'ı da hüzünle geçiriyor.
#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): İşgal altındaki topraklarında eziyete maruz kalan Filistin halkı Ramazan'ı da hüzünle geçiriyor. pic.twitter.com/WYhdbwIPPv— 24 TV (@yirmidorttv) April 10, 2024
Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine iftira atanları akla ve vicdana davet ediyorum.
#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine iftira atanları akla ve vicdana davet ediyorum. pic.twitter.com/k5nK0jhxwd— 24 TV (@yirmidorttv) April 10, 2024
Gazze'ye havadan yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık.
#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Gazze'ye havadan yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. pic.twitter.com/i1s8wDiiDN— 24 TV (@yirmidorttv) April 10, 2024
Biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız.
#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız. pic.twitter.com/3GnroNmsHe— 24 TV (@yirmidorttv) April 10, 2024
CUMHURBAŞKANI'NDAN MHP'YE TEŞEKKÜR
Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum.
#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/vskUxkcCKw— 24 TV (@yirmidorttv) April 10, 2024
"SEÇİMLERİN MUHASEBESİNİ YAPIYORUZ"Seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor ve analiz ediyoruz.
#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor ve analiz ediyoruz. pic.twitter.com/PUV0S9EuPh— 24 TV (@yirmidorttv) April 10, 2024
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