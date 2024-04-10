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Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert mesaj: Tedbirleri aldık, alıyoruz!
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10 Nisan 2024 Çarşamba 16:13:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 16:13:00

Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert mesaj: Tedbirleri aldık, alıyoruz!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programına canlı bağlantı ile katıldı. Başkan Erdoğan İsrail'e karşı ticari yaptırıma değinerek, ""Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gazze'ye havadan yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık, alıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programına canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Tüm İslam aleminin bayramını yürekten kutluyorum.

İşgal altındaki topraklarında eziyete maruz kalan Filistin halkı Ramazan'ı da hüzünle geçiriyor.

Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine iftira atanları akla ve vicdana davet ediyorum.

Gazze'ye havadan yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık.

Biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız.

CUMHURBAŞKANI'NDAN MHP'YE TEŞEKKÜR

Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

"SEÇİMLERİN MUHASEBESİNİ YAPIYORUZ"

Seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor ve analiz ediyoruz.
Etiketler : başkan erdoğan ak parti bayramlaşma
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