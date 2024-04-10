Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert mesaj: Tedbirleri aldık, alıyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programına canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine iftira atanları akla ve vicdana davet ediyorum. pic.twitter.com/k5nK0jhxwd — 24 TV (@yirmidorttv) April 10, 2024

Tüm İslam aleminin bayramını yürekten kutluyorum.

İşgal altındaki topraklarında eziyete maruz kalan Filistin halkı Ramazan'ı da hüzünle geçiriyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): İşgal altındaki topraklarında eziyete maruz kalan Filistin halkı Ramazan'ı da hüzünle geçiriyor. pic.twitter.com/WYhdbwIPPv — 24 TV (@yirmidorttv) April 10, 2024

Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine iftira atanları akla ve vicdana davet ediyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine iftira atanları akla ve vicdana davet ediyorum. pic.twitter.com/k5nK0jhxwd — 24 TV (@yirmidorttv) April 10, 2024

Gazze'ye havadan yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Gazze'ye havadan yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. pic.twitter.com/i1s8wDiiDN — 24 TV (@yirmidorttv) April 10, 2024

Biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız. pic.twitter.com/3GnroNmsHe — 24 TV (@yirmidorttv) April 10, 2024

CUMHURBAŞKANI'NDAN MHP'YE TEŞEKKÜR

Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/vskUxkcCKw — 24 TV (@yirmidorttv) April 10, 2024

"SEÇİMLERİN MUHASEBESİNİ YAPIYORUZ"

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor ve analiz ediyoruz. pic.twitter.com/PUV0S9EuPh — 24 TV (@yirmidorttv) April 10, 2024

Seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor ve analiz ediyoruz.