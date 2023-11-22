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22 Kasım 2023 Çarşamba 16:04:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 16:04:00

Başkan Erdoğan'dan İsrail zulmüne sert tepki: Tahammül sınırları aşıldı

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Başkan Erdoğan, çevrimiçi gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı. Başkan Erdoğan, Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşananların insanlığın tahammül sınırlarını aştığını belirtti. Başkan Erdoğan, G20 liderlerine seslenerek, "Sizleri iki devletli çözümün tesisinde inisiyatif almaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, çevrimiçi gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır"

İsrail 14 bin sivilin yaşama hakkını elinden aldı

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günüydü. 7 bine yakın masum Filistinli çocuk bugünü göremedi. İsrail yönetimi bu çocuklarla birlikte 14 bin sivilin en temel hakkı olan yaşama hakkını elinden aldı

(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz"

Sınırlı sayıda da olsa rehine ve tutukluların takası konusunda mutabakata varılması olumlu bir gelişmedir

(İsrail-Filistin çatışması) Türkiye olarak, garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız"

G20 liderlerine) Sizleri iki devletli çözümün tesisinde inisiyatif almaya çağırıyorum."

Etiketler : g20 liderler zirve video katılım filistin insanlık sınırları gazze işgal etiket1 etiket2 etiket3
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