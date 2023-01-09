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Başkan Erdoğan'dan video mesaj
09 Ocak 2023 Pazartesi 13:06:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 13:06:00

Başkan Erdoğan'dan savunma sanayi mesajı: 2023 müjdelerle dolu bir sene olacak

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Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada Türkiye'nin 2023 yılında sergileyeceği yerli ve milli savunma hamlelerini sıraladı. "Muharip Uçağımızı (MMU) hangardan çıkarıp, dünyaya göstereceğiz" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "2023 yılı 7'den 70'e herkesi gururlandıracak müjdelerle dolu bir sene olacak" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen "Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni"ndeki konuşmasında, teslimatı gerçekleşecek olan 6 adet yeni nesil Fırtına obüslerinin millette ve orduya hayırlı olmasını diledi.

"Bu sayıyı önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla toplamda 140'a kadar çıkaracağız" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni nesil Fırtına obüsleri, şu an envanterde olan modellere kıyasla pek çok avantaja sahip. Yürütülen çalışmalar neticesinde obüslerimizin hem beka kabiliyeti hem de ateş gücü arttırılmıştır. Kazandırılan ilave yetenekler arasında yeni nesil atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, sürücü görüş, otomatik yangın söndürme, iklimlendirme, uzaktan kumandalı silah, yenileştirilmiş palet askı donanımı, yeni nesil yardımcı güç grubu gibi pek çok kritik unsur bulunuyor. Fırtına obüslerimizin gücüne güç katan tüm bu sistemlerle aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da azaltmış oluyoruz. Motor ve transmisyon konusunda bir süredir yürüttüğümüz yerlileştirme faaliyetlerini inşallah iki sene içerisinde tamamlayacağız."

Erdoğan, Fırtına obüslerinde 2025'ten itibaren BMC Power tarafından geliştirilen motor ve transmisyonun kullanılacağını ifade ederek, böylece savunma ürünleri ihracatında zaman zaman karşılarına çıkan lisans meselesini de kökten çözüme kavuşturacaklarını vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını ve hareket kabiliyetlerini ileri taşıyan bu projenin icrasında görev alanlara teşekkür eden Erdoğan, "Obüslerin imalatını yapan mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve işçilerimizi tebrik ediyor, başarılarından dolayı kendilerini kutluyorum. Burada yakaladığımız ivmeyi Altay tankı başta olmak üzere fabrikamızda yürütülen diğer stratejik projelere de teşmil ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs ayında 2 adet yeni Altay tankımızı testlerini gerçekleştirmek üzere ordumuza ve güç grubunu yapacak firmaya teslim ediyoruz. Yeni Altayların testlerini tamamladıktan sonra inşallah 2025 yılından itibaren proje ortaklarımızla birlikte seri üretime başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırtına obüsleri ve Altay tanklarımıza ilave olarak Arifiye tesisimizde Altuğ 8x8 zırhlı personel taşıyıcıların üretimi ve ihracatı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterindeki Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonu, 400 beygirden 1500 beygire kadar farklı motor ve transmisyonların proje, araçlara entegre ve üretim çalışmaları da devam ediyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen "Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni"ndeki konuşmasında, teslimatı gerçekleşecek olan 6 adet yeni nesil Fırtına obüslerinin millette ve orduya hayırlı olmasını diledi.

"Bu sayıyı önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla toplamda 140'a kadar çıkaracağız" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni nesil Fırtına obüsleri, şu an envanterde olan modellere kıyasla pek çok avantaja sahip. Yürütülen çalışmalar neticesinde obüslerimizin hem beka kabiliyeti hem de ateş gücü arttırılmıştır. Kazandırılan ilave yetenekler arasında yeni nesil atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, sürücü görüş, otomatik yangın söndürme, iklimlendirme, uzaktan kumandalı silah, yenileştirilmiş palet askı donanımı, yeni nesil yardımcı güç grubu gibi pek çok kritik unsur bulunuyor. Fırtına obüslerimizin gücüne güç katan tüm bu sistemlerle aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da azaltmış oluyoruz. Motor ve transmisyon konusunda bir süredir yürüttüğümüz yerlileştirme faaliyetlerini inşallah iki sene içerisinde tamamlayacağız."

Erdoğan, Fırtına obüslerinde 2025'ten itibaren BMC Power tarafından geliştirilen motor ve transmisyonun kullanılacağını ifade ederek, böylece savunma ürünleri ihracatında zaman zaman karşılarına çıkan lisans meselesini de kökten çözüme kavuşturacaklarını vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını ve hareket kabiliyetlerini ileri taşıyan bu projenin icrasında görev alanlara teşekkür eden Erdoğan, "Obüslerin imalatını yapan mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve işçilerimizi tebrik ediyor, başarılarından dolayı kendilerini kutluyorum. Burada yakaladığımız ivmeyi Altay tankı başta olmak üzere fabrikamızda yürütülen diğer stratejik projelere de teşmil ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs ayında 2 adet yeni Altay tankımızı testlerini gerçekleştirmek üzere ordumuza ve güç grubunu yapacak firmaya teslim ediyoruz. Yeni Altayların testlerini tamamladıktan sonra inşallah 2025 yılından itibaren proje ortaklarımızla birlikte seri üretime başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırtına obüsleri ve Altay tanklarımıza ilave olarak Arifiye tesisimizde Altuğ 8x8 zırhlı personel taşıyıcıların üretimi ve ihracatı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterindeki Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonu, 400 beygirden 1500 beygire kadar farklı motor ve transmisyonların proje, araçlara entegre ve üretim çalışmaları da devam ediyor." şeklinde konuştu.

Etiketler : Başkan Erdoğa Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni
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