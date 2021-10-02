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02 Ekim 2021 Cumartesi 19:51:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 19:51:00

Başkan Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu, Fuat Tosyalı ve Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.

Etiketler : Başkan Erdoğan Uluslararası Demokratlar Dolmabahçe Ofisi
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