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04 Mart 2021 Perşembe 12:47:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 12:47:00

Başkan Erdoğan: Türkiye'yi özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız

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Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi önümüzdeki asırda yürüyüşüne rehberlik edecek kuşatıcı, sarih, demokratik, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ettiği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu.


Başkan Erdoğan, "Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı." dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"2023'e kadar sürecek yeni bir gönül seferberliğine başlıyoruz. 81 vilayette ulaşmadık, yüreğine dokunmadık tek insanımızı bırakmayacağız. Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyeti, yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz. Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin demokratik ve ekonomik çehresini tümüyle değiştiren parti biziz. Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar daha temel belediye hizmetlerinin bile altından kalkamıyorlar."

Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi önümüzdeki asırda yürüyüşüne rehberlik edecek kuşatıcı, sarih, demokratik, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız." diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yalan yanlış her haberde bizi linç edenlerin CHP'nin her tarafından akan kepazeliklere sırtını dönmesi gerçek niyetlerini ortaya koyuyor. Bunların derdi milletin veya ülkenin hukukunu, hakkını savunmak değil, marjinal ve çarpık ideolojilerini toplumun tamamına dayatmaktır. Seçimlerde 'yıkmaya geliyoruz' derken siyasi değişimi kastettiklerini sanmıştık. Meğer şehirlerimizi altyapısıyla yıkmaya geliyorlarmış."

Etiketler : başkan erdoğan ak parti il başkanları toplantısı
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