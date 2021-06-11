11 Haziran 2021 Cuma 00:22:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 00:22:00
Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi Macron'la görüşecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Liderler Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi bir araya gelecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron konuya ilişkin "NATO içerisinde müttefikler arası ilişki önemli. Bu konuya netlik kazandırmak için Erdoğan'la zirveden önce bir araya geleceğiz." dedi.