Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi Macron'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi bir araya gelecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron konuya ilişkin "NATO içerisinde müttefikler arası ilişki önemli. Bu konuya netlik kazandırmak için Erdoğan'la zirveden önce bir araya geleceğiz." dedi.