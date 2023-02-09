Başkan Erdoğan, Kilis'te incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenen Kilis'te incelemelerde bulundu ve arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kilis'te ilk olarak hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi.

"KİLİS'TE 173 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ"

Depremin etkilediği Kilis'te yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, depremin yol açığı yıkıma ilişkin son bilgileri paylaştı.

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti;

"Bölge genelinde depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı şu an itibariyle 16 bin 546'ya ulaştı. Yaralılarımızın sayısı 66 bin 132, yine bölge genelinde yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Kilis'te ise 178 bina yıkılmış, 73 vatandaşımız vefat etmiş, 690 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Depremin vurduğu 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına sabırlar temenni ediyorum."