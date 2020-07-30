30 Temmuz 2020 Perşembe 21:26:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 21:27:00
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
- Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
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