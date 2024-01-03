Ayrıntılar geliyor...
03 Ocak 2024 Çarşamba 16:25:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 16:25:00
Bakan Yumaklı duyurdu: 2023'te 4 milyar 708 milyon liralık hibe desteği
Kaynak: AA
ABONE OL
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2023'te 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık. Desteklerimizle hayata geçirilen projelerle 13 bin 481 kişi istihdam edildi." ifadelerini kullandı.
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ heyetini kabul etti
- İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yükseliyor: Karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi
- Başkan Erdoğan'dan İran'a başsağlığı
- Türkiye'den Güney Afrika'ya destek: İsrail hesap verecek
- Ankara'da kritik zirve sona erdi! İşte alınan kararlar
- Mossad'a büyük operasyon! Bakan Fidan: Türkiye istihbaratta çok ilerledi