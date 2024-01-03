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03 Ocak 2024 Çarşamba 16:25:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 16:25:00

Bakan Yumaklı duyurdu: 2023'te 4 milyar 708 milyon liralık hibe desteği

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2023'te 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık. Desteklerimizle hayata geçirilen projelerle 13 bin 481 kişi istihdam edildi." ifadelerini kullandı.

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Etiketler : tarımsal destek hibe bakan yumaklı
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