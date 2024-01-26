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26 Ocak 2024 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 17:00:00

Bakan Tunç: Uluslararası mekanizma ivedilikle harekete geçmeli

Kaynak: TRT Haber

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararı vermesini değerlendirdi.

Kararın, Filistin'de akan kanın durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumlu olduğunu vurgulayan Tunç, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir." dedi.

"ULUSLARARASI MEKANİZMA İVEDİLİKLE HAREKETE GEÇMELİDİR"

Tunç, "7 Ekim'den bu yana 11 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 64 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : adalet bakanı ısraile tedbir uluslararası mekanizma
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