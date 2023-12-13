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13 Aralık 2023 Çarşamba 14:26:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 14:26:00

Bakan Tunç açıkladı: Sporda şiddet kanunu yeniden değerlendirilecek

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuzda düzenlenen yasak fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerini caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nun yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuzda düzenlenen yasak fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerini caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceğiz. Spor alanlarında taşkınlık yapanlar, spor alanlarına yasak madde sokanlar, Müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirlerin alınmasında görevini yapmayanlar, belirli bir spor müsabakası sonucunu etkilemek için bir başkasına menfaat temin edenler, spor alanlarında hakaret ve tehdit içeren tezahürat yapanlar, Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımların Cezanın caydırıcılığı açısından yeniden değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeşil sahalarımızı, dostluk ve kardeşlik alanı haline getirmek için elbirliği ile çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Etiketler : yılmaz tunç sporda şiddet kanun
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