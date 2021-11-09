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09 Kasım 2021 Salı 00:55:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 00:55:00

Bakan Soylu'dan şehit polis için başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Davut Kaplan için başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Davut Kaplan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Soylu, "Hatay Hassa'da, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polisimiz Davut Kaplan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, polis teşkilatımız ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin makamını ali eylesin" dedi.

Etiketler : bakan soylu şehit polis içişleri bakanı hatay trafik kazası
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