Bakan Soylu: Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sen asıl vergiyi, alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan, organ ticareti yapan adamdan, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini, ""Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol..." notuyla paylaştı.



Allahım Ya Rabbim!



Aklıma mukayyet ol... pic.twitter.com/0qdfEnuEBz — Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) December 22, 2020

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, "Sen asıl vergiyi, alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan, organ ticareti yapan adamdan, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın. Önce tasarruf yapacaksın, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde israfa izin vermeyeceğim' diyeceksin. Bunlar yapılmıyor. Sıra asgari ücretliye gelince para yok deniliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde para var ama asgari ücretliye verilmiyor. Bu bir siyasi tercihtir" ifadelerini kullanmıştı.