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09 Ağustos 2022 Salı 11:48:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 11:57:00

Bakan Soylu: Terör örgütünü birbiriyle iletişim kuramaz hale getirdik

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti. Bakan Soylu, konferansta teröristlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör örgütünü birbiriyle iletişim kuramaz hale getirdik." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.

Bakan Soylu'nun konuşmalarından öne çıkanlar;

Bakan Soylu, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Terörle mücadelede teknolojiye dayalı süreç yönetiliyor. Terör örgütünü iletişim kuramaz hale getirdik. " dedi.

Bakan Soylu, "Sınırlarımızın güvenliğine yönelik aldığımız tedbirler kapsamında toplam 1105 km'lik bir duvarımız var. Bu yıl sonu itibarıyla duvarların %90'ı bitmiş olacak. Aynı zamanda optik kulelerde yapıp TSK'ya devredeceğiz." ifadelerini kullandı.

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