"Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek""

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.

Bakan Soylu'nun konuşmalarından öne çıkanlar;

Bakan Soylu, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Terörle mücadelede teknolojiye dayalı süreç yönetiliyor. Terör örgütünü iletişim kuramaz hale getirdik. " dedi.

Bakan Soylu, "Sınırlarımızın güvenliğine yönelik aldığımız tedbirler kapsamında toplam 1105 km'lik bir duvarımız var. Bu yıl sonu itibarıyla duvarların %90'ı bitmiş olacak. Aynı zamanda optik kulelerde yapıp TSK'ya devredeceğiz." ifadelerini kullandı.

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