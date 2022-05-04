Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarıyla ilgili paylaşım: Sonuç çok yakın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram tatilinde çalışan sağlık çalışanları ile ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında; "İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" sözleriyle de müjdeli haberi verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından sağlık çalışanlarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda şunları belirtti:
"73.965 SAĞLIK ÇALIŞANI bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın."
73.965 SAĞLIK ÇALIŞANI bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 4, 2022
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