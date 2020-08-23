  • BIST
    1109.88
  • Dolar
    7,3410
  • Euro
    8,6419
  • Altın
    457,8180
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Nahda Hareketi seçimle iş başına gelmiş bir hükümetten yanadır
Başakşehir ve Okan Buruk'a UEFA'dan uyarı
Ünlü boksör Mike Tyson ve Badou Jack birlikte namaz kıldı
Yerli platform projesinde büyük başarı! TSK'nın envanterine kazandırıldı
İsrail-BAE normalleşme anlaşması Gazze'de protesto edildi
Bakan Albayrak'tan Giresun açıklaması
Bakan duyurdu: Eylül ayında hizmete açılacak
Giresun'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi
Beşiktaş PAOK maçına hazırlanıyor
İran yanlışlıkla düşürdüğü uçağının karakutu bilgilerini paylaştı
Lavrov'dan ABD'ye tepki: Her şeyi yapıyorlar!
Başkan Erdoğan'dan sektör öncülerine çağrı: Gelin uçak gemimizi yapalım
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Kanser tedavisi gören Mihajlovic'in koronavirüse yakalandı
800 milyar dolarlık buluşma! Türkiye'nin stratejileri dünyaya anlatılacak
BAE, Libya ve Bahreyn'de koronavirüs ölümleri artıyor
MSB: Üretilen maske sayısı 80 milyonu geçti
Kritik S-400 hamlesi: Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı
Ukrayna'nın eski Başbakanı koronavirüse yakalandı
Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü
Gaziantep'te otomobil takla attı: 6 yaralı
Türkiye'nin İran'a bağımlılığı azalacak! İlk kez bir gaz oyuncusu olarak piyasada yerini alacak
Van'da su baskınları Ahırlarda küçükbaş hayvanlar telef oldu
Turizmden yıl sonunda 15 milyar dolar gelir beklentisi
23 Ağustos 2020 Pazar 15:39:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 15:39:00

Bakan Karaismailoğlu: Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'ni eylül içerisinde açmayı planlıyoruz

Kaynak: DHA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, Fm-1,2,3,4 ve Fm-5 anten ve combiner sistemlerinde montaj ve testlerin bitirilerek, fm vericilerinden başarı ile test yayını yapıldığını söyledi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'nde incelemelerde bulunarak, "İnşallah kuleyi eylül ayı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. İstanbul'un sembollerinden biri olacak olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da titizlikle takip ettiği bu projede yer almaktan büyük bir mutluluk, açılışının bize nasip olacak olmasından da ayrıca gurur duyuyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Karaismailoğlu, haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ziyaret ettiği ve en kısa sürede açılması için talimatlandırdığı Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Yatırımın her detayını, iş kalemlerinin işleyişini yerinde gören Bakan Karaismailoğlu, firma yetkililerinin sunumlarını da dinledi. Bu yatırımla İstanbul'un haberleşme altyapısını geliştireceklerini ifade eden Karaismailoğlu, 369 metre yüksekliğindeki kulede 600 metrekare seyir terasının, 100 ana ve 13 yedek olmak üzere toplam 113 adet 5 Kw vericisinin bulunduğunu, kuleden 40 ulusal radyo, 19 ulusal TV, 29 bölgesel radyo, 35 yerel radyo ve 1 yerel TV'nin yayın yapacağını söyledi. Karaismailoğlu yayın sistemlerinin program girişlerinin, hem yedekli uydu anteni ile hem de f/o kablolar vasıtasıyla alınabilecek şekilde yedeklendiği ayrıntısını da paylaştı. Kulenin mekanik sistemlerinin montajının ve devreye alınma işlemlerinin, pano ve trafoların montajlarının, saha içi yol imalatlarının, yapısal peyzaj imalatlarının ve amfitiyatro imalatlarının da tamamlandığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'nin İstanbul'da görüntü kirliliği oluşturan anten ve kulelerin tek bir noktada toplanarak çevreye de yararlı olması amacıyla yapıldığını anımsattı.

PROJE, YEŞİL ALAN KAPASİTESİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Küçük Çamlıca TV Kulesi Projesi'nde peyzaj çalışmalarının da kesintisiz devam ettiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, yatırımın yeşil ve çevre ile iç içe olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile projedeki yeşil alan kapasitesinin de artırıldığını belirtti. Yatırımın 3 bin metrekare olan çim alanının 2 katına çıkartılarak 6 bin metrekareye yükseltildiğini kaydeden Karaismailoğlu, erguvan, sedir, gürgen, sakız, zeytin, manolya, taflan ve ardıç olmak üzere 8 ayrı ağaç çeşidinin olduğu toplam 1780 ağacın projeyi çevreleyeceğini söyledi.

'RADYOLARIN BÜTÜN TEST YAYINLARINDA BAŞARI SAĞLADIK'

Çamlıca Kulesi'nin faaliyete geçmesi ile İstanbul'daki tüm radyo kanallarının bu merkezden yayın yapacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, Fm-1,2,3,4 ve Fm-5 anten ve combiner sistemlerinde montaj ve testlerin bitirilerek, fm vericilerinden başarı ile test yayını yapıldığını söyledi. Karaismailoğlu, "Aynı anda bütün testlerde başarı sağladık. Bu dünyada bir ilktir. Ayrıca radyo kanallarının neredeyse tamamına yakını ile sözleşmeleri imzaladık. Bütün kanallar ile de sözleşme imza süreci kısa sürede tamamlanacaktır" diye konuştu.

'AÇILIŞ İÇİN HAZIRLIKLAR SON SÜRAT DEVAM EDİYOR'

Karaismailoğlu, projenin öneminin farkında olduklarını da vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile haziran ayında kuleye ziyaret gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı yatırımın en kısa sürede hizmete alınması oldu. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı son sürat sürdürüyoruz. İnşallah kuleyi eylül ayı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. İstanbul'un sembollerinden biri olacak olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da titizlikle takip ettiği bu projede yer almaktan büyük bir mutluluk, açılışının bize nasip olacak olmasından da ayrıca gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER