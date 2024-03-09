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Bakan Işıkhan duyurdu! Milli gelir Türkiye tarihinde ilk kez bir trilyon doları aştı
09 Mart 2024 Cumartesi 22:14:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 22:14:00

Bakan Işıkhan duyurdu: Dolar bazında milli gelirimiz Türkiye tarihinde ilk kez bir trilyon doları aştı

Kaynak: AA/İHA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Arnavutköy'de iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, "Dolar bazında milli gelirimiz Türkiye tarihinde ilk kez bir trilyon doları aştı” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları programı kapsamında Arnavutköy'de iş insanlarıyla bir araya geldi. Arnavutköy Nuri Pakdil Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Cumhur ittifakının Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu ve iş insanları katıldı.

"DOLAR BAZINDA MİLLİ GELİRİMİZ TÜRKİYE TARİHİNDE İLK KEZ BİR TRİLYON DOLARI AŞTI"

Bakan Işıkhan, Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Biliyorsunuz 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, ticaret odalarımızın taleplerine ve önerilerine hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Her zaman sosyal diyalog ile karşılaştığımız sorunların çözümü noktasında çaba harcadık. Dolar bazında milli gelirimiz Türkiye tarihinde ilk kez bir trilyon doları aştı. Kişi başına düşen milli gelir 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu ay açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genel de hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek işgücüne katılım oranı ve istihdam oranlarını bekliyoruz. Aynı şekilde tüm diğer göstergeler son 22 yılın en düşük işsizlik oranının da ortaya çıkacağını işaret etmektedir" dedi.

Bakan Işıkhan konuşmasının devamında, "Uyguladığımız başarılı ve disiplinli ekonomi politikalarının somut sonuçlarını yavaş yavaş almaya devam ediyoruz. En son, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü 12 yıl sonra pozitife çevirdi. Orta vadeli programa sadık kalarak uygulamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN GÜCÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE YEREL YÖNETİMLERİMİZİN GÜCÜNDEN GELİYOR"

Kalkınmanın yerel olarak başlayacağına işaret eden Bakan Işıkhan, "Kalkınma yerelden başlar hakikatine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlarımızın da o derece güçlü olacağına inanıyoruz. Bu anlamda partimizin halka hizmet vizyonu da yerel yönetim tecrübesine dayanmaktadır. Biz Arnavutköy'den umutluyuz. İstanbul'dan umutluyuz. Arnavutköy'ün çok dinamik, çok genç ve ilçesi için vizyoner hedefleri olan bir başkan adayı var. Mustafa Candaroğlu Başkanımızla birlikte Arnavutköy'ün; tercihini yine gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyoruz. Büyükşehir'de de inşallah Murat Kurum başkan olarak, Aziz İstanbul'un hak etmediği; ne yazık ki 5 yıllık vizyonsuz, ulaşım sorunlarının çözülemediği, hiçbir projenin üretilemediği ve adaletsizliğin hakim olduğu bu dönemi geride bırakacak" şeklinde konuştu.

Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Milli gelir
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