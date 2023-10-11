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Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
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11 Ekim 2023 Çarşamba 23:15:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 23:15:00

Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: İHA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

İlk defa düzenlenen ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da katıldığı NATO Ukrayna Konseyi Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen görüşmede, NATO-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Etiketler : MilliSavunmaBakanı UkraynaSavunmaBakanı Görüşme
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