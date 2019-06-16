Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika S-400 açıklaması!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili olarak ABD ile yaşanan gerilim ve İdlib'de TSK gözlem noktasına yaşanan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil" dedi.
Çavuşoğlu, İdlib'de TSK gözlem noktasına yönelik saldırıya ilişkin "Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin" ifadelerini kullandı.
Suriye'deki gözlem noktasına düzenlenen saldırıya ilişkin Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür."
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin."
(AA)
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- Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika S-400 açıklaması!
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