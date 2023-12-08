Bahçeli'den 'yerel seçim' göndermesi: "İmamoğlu doğruca evine yollanacaktır"

Genel Başkanı Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gerekirse bir elinde ayı bir elinde de güneşi tutar" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, "Müşrikler, amcası Ebu Talib vasıtasıyla Hz. Peygamber'e haber göndererek davasından vazgeçmesini istemişlerdi. Fahr-i Kâinat Efendimiz, buna şöyle cevap vermişti: "Allah'ın dinini tebliğden vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime koyacak olsalar ben yine de bu davadan vazgeçmem." Ekrem Bey'in açıklaması itikadımıza ne kadar kof ve küflü baktığının açık beyanıdır. Bu şahsın bir elinde ay değil kayıp yılların ayıbı, diğer elinde de güneş değil gaflet ve muhterislik vardır." diye konuştu.

İMAMOĞLU DOĞRUCA EVİNE YOLLANACAKTIR

Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki başarısız 5 yıllık yönetimine vurgu yaparak, "31 Mart'ta mevcut Belediye Başkanı doğruca evine yollanacaktır. Boş vakitlerinde, fırsat buldukça, keyfi yetince, canı sıkılınca belediyeye uğrayanlarla İstanbullu vatandaşlarım yollarını tamamıyla ayıracaktır. İstanbul'da belediye hizmetleri durmuş, göz bebeğimiz bu şehrin çehresi, çevre güzelliği, tarihi dokusu, kültürel mirası, vatandaşlarımızın huzuru tahrip olmuştur." dedi.

YEREL YÖNETİMLERDEKİ FETRET SONA ERECEKTİR

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lider, "İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Eskişehir, Hatay'la birlikte HEDEP'in yönetiminde olup da hukuki isabetle kayyum atanan belediyeler cumhurun iradesiyle tevhit edilecektir. Yerel yönetimlerdeki fetret sona erecektir. Emanet ehil ve emin ellere tevdi edilecektir." sözlerini kullandı.