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08 Mart 2024 Cuma 14:37:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 14:37:00

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı

Kaynak: AA

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Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı.

Denizköşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Metrobüs Durağı'nda yolcu almak için bekleyen metrobüse, arkadan gelen metrobüs çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan yolculardan 4'ü hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada metrobüslerde hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre aksama yaşanan metrobüs seferleri, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Etiketler : avcılar metrobüs kaza
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