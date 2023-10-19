Apartmana yeşil örtü
Eskişehir Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Karagül Sokak'ta bulunan bir apartmanın üzerini kaplayan sarmaşıklar dikkat çekiyor.
Eskişehir Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Karagül Sokak'ta bulunan bir apartmanın üzerini kaplayan sarmaşıklar dikkat çekiyor. Bazı vatandaşlar, sarmaşığın hem estetik hem de izolasyon açısından binaya katkıda bulunduğunu belirtirken, bazı apartman sakinleri ise ilk zamanlarda endişe ettiklerini, ancak daha sonra bu yeşil örtünün kendilerine iyi geldiğini ifade etti.
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