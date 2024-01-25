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Alman gazetesi Die Welt'ten çarpıcı analiz: "ABD kaybederken Türkiye kazanıyor"
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25 Ocak 2024 Perşembe 19:40:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 19:40:00

Alman gazetesi Die Welt'ten çarpıcı analiz: "ABD kaybederken Türkiye kazanıyor"

Kaynak: AA

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Türkiye'nin dünya diplomasisi ve uluslararası stratejik hamlelerinin getirdiği başarı Alman basınında ele alındı. Alman gazetesi Die Welt, ABD'nin nüfuzunu kaybettiği bir dünyada Türkiye'nin giderek önem kazandığını vurguladı.

Alman Die Welt gazetesi, Türkiye'nin dünyada giderek daha da önem kazanan bir ülke olduğunu yazdı.

Gazetenin TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ele alındığı haberinde, "ABD'nin nüfuzunu kaybettiği ve yeni güç kutuplarının ortaya çıktığı bir dünyada Türkiye giderek önem kazanıyor. NATO için Ankara; Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Karadeniz arasındaki stratejik noktada savunmaya hazır olduğunu göstermesi açısından vazgeçilmezdir." ifadelerine yer verildi.

Haberde Türk Parlamentosunun İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmış olmasının Batı için bir başarı işareti olmaktan ziyade Batı'nın Türkiye üzerinde ne kadar az kozu olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Her ihtilafın Türkiye'yi Batı'dan (daha da) uzaklaştırma ve Rusya'ya yakınlaştırma riski taşıdığı ve kimsenin böyle bir risk almak istemediği vurgulanan haberde , "Rahatsız edici gerçek şu ki (Başkan Recep Tayyip) Erdoğan olmadan bu iş olmayacak. Ankara da en az Berlin ve Washington kadar bunun farkında." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO üyeliği için ağır bir bedel ödettirdiği savunularak , "Stockholm, Türkiye için terörle mücadele yasasını değiştirdi. Ankara ve ABD ayrıca Türk F-16 filosunun modernizasyonu için pazarlık yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Türkiye'nin Başarısı Dünya Diplomasisi Uluslararası Strateji ALMANYA ABD
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