Aksungur İHA ile deprem bölgesine baz istasyonu hizmeti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi. Aksungur İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor." ifadelerini kullandı.

Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi.#AKSUNGUR İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor. pic.twitter.com/PCfaoUwMgf — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 9, 2023

Alınan bilgiye göre, 14 saattir havada olan baz istasyonlu Aksungur, 45 saate kadar görev yapacak. Aksungur İHA, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yönlendirmesi doğrultusunda deprem bölgesinde uçuşunu sürdürüyor.