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07 Nisan 2021 Çarşamba 09:52:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 10:24:00

AK Parti bildiriye açılacak davaya müdahil olacak

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AK Parti darbe heveslilerine karşı 4 başlıkta mücadele yürütecek. Darbe bildirisine yönelik olarak, yargısal, idari, yasal ve toplumsal alanda çalışmalar yapılacak.

Darbe imalı bildiri ile ilgili yargı süreci devam ederken, AK Parti'nin atacağı adımlar da netleşmeye başladı. Darbe bildirisine karşı, yargısal, idari, yasal ve toplumsal alanda çalışma yapılacak. Devam eden yargı sürecinde kovuşturmaya geçilmesi durumunda, AK Parti davaya müdahil olacak. Emekli general ve amirallerin, emekli olduktan sonra yararlanacakları haklar yeniden düzenlenecek. Bunun için yasal düzenlemeler Meclis'e gelecek. Toplumun benzer bildirilere karşı duyarlılığı artırılacak.

EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

Yargısal anlamda yürütülen soruşturma, AK Parti tarafından takip edilecek. Darbe imalı bildiriyi hazırlayanlara yönelik açılacak davaya AK Parti müdahil olacak. AK Parti daha önce yürütülen darbe davalarına da müdahil olmuştu. İdari kapsamda emekli general ve amirallerin emekli olduktan sonra yaralanacakları haklar düzenlenecek. Muvazzaf askerler için yürütülen idari soruşturma, emekli askerler için de uygulanacak. Lojman, koruma, ordu evlerinden yararlanma hakları, diplomatik pasaport, VIP hizmetlerinden yararlanma hakları bu kapsamda değerlendirilecek. Emekli askerlerin hakları ve uymaları gereken kurallar yasal düzenlemeler ile belirlenecek. Bu kapsamdaki yasal düzenlemeler kısa sürede gündeme gelecek.

STK'LARLA ORTAK ÇALIŞMA

Toplumun darbe ve darbe imalı bildirilere karşı daha duyarlı olması için toplumsal çalışma da yapılacak. Sivil toplum örgütleri ile çalışma yürütülecek. Toplumun duyarlılığı artırılacak.

Akşam

Etiketler : darbe girişimi darbe bildirisi ak parti soruşturma
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