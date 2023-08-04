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04 Ağustos 2023 Cuma 18:29:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 18:29:00

AFAD, iç savaş nedeniyle Çad'a sığınan Sudanlı mültecilere gıda desteği verdi

Kaynak: AA

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Sudan'daki iç savaş nedeniyle Çad'a sığınan mülteciler için tedarik ettiği gıda malzemelerini Çadlı yetkililere teslim etti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Çad'a sığınan Sudanlı mültecilere yönelik yapılabilecek insani yardımların yönetimi amacıyla 20 Temmuz'da 2 personelin Çad'da görevlendirildiği belirtildi.

Tedarik edilen 8 kilogram un, 5 kilogram makarna, 5 kilogram pirinç, 4 kilogram şeker ile 2 litre sıvı yağ içeren 1000 koli, dün düzenlenen törenle Çad makamlarına teslim edildi.

Törene Çad Mülteci Kabul, Entegrasyon ve Geri Gönderim Komisyonu (CNARR) Koordinatörü İdris Muhammed Ali Abdallah, Encemine Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mahmut Berhan Demirbilek ve UNCHR Temsilcisi Jerome Merlin katıldı.

Törende konuşan Geçici Maslahtgüzar Demirbilek, "Çad Cumhuriyeti'nin en üst makamlarının yaptığı çağrı üzerine Türkiye Cumhuriyeti, Çad'la dayanışma göstergesi olarak Sudanlı mülteciler yararına AFAD tarafından finanse edilen 1000 gıda kolisini teslim etme kararı aldı. İnsani ve acil durum yönetimi konusunda kendini adamış ve uluslararası ölçekte çok deneyimli bir Türk kurumu olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti tarafından çadır yardımı da planlandı." ifadelerini kullandı.

CNARR Koordinatörü Abdallah da destekleri için Türkiye ve AFAD'a teşekkür ederek, "Türkiye, Çad'ın yardım çağrısından sonra yardım getiren ikinci ülke. Bu yardımlar, Çad ile Türkiye'nin uzun yıllara dayanan iyi ilişkilerinin göstergesi." diye konuştu.

CNARR depolarında muhafaza edilecek gıda kolileri, Dünya Gıda Programı işbirliği ile Adre bölgesinde bulunan mültecilere ulaştırılacak.

Etiketler : afad çad afad sudan
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