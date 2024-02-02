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02 Şubat 2024 Cuma 18:37:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 18:37:00

AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde deprem

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AFAD, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 18.27'de yerin 8.03 kilometre derinliğinde, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etiketler : AFAD deprem Ege Denizi
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