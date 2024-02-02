Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 18.27'de yerin 8.03 kilometre derinliğinde, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
02 Şubat 2024 Cuma 18:37:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 18:37:00
AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
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- AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde deprem