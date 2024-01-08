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08 Ocak 2024 Pazartesi 18:55:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 18:55:00

Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: AA

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Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başsavcılık koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda PKK/KCK'ya üye oldukları, 2013-2016 yılları arasında kentte meydana gelen sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettikleri iddiasıyla şüpheli Z.A, B.P. ve M.E'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler : Adıyaman operasyon PKK/KCK 3 gözaltı
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