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14 Şubat 2024 Çarşamba 18:21:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 18:21:00

ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Vazgeçilmez bir müttefik

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerini değerlendiren bir makale yayımladı. Flake Türkiye'nin küresel krizlerin çözümündeki rolüne dikkat çekerken, ABD için Türkiye'nin ABD için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Deseret News'te Türkiye'nin bölgesel rolünü değerlendiren bir yazı yayımladı.

Flake, Türkiye'nin ABD için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu vurgularken, "Türkiye ile güçlü bir ilişki Amerika'nın çıkarınadır" ifadelerini kullandı.

Flake, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'yi işgalinin gölgesi altında Türkiye'nin jeopolitik konumunun son derece kritik olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'DEN TAHIL DİPLOMASİSİ

Rusya-Ukrayna savaşının küresel gıda güvenliğini tehliye atması üzerine Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamı için yaptığı diplomatik çabalara dikkat çeken Flake, ülkenin Karadeniz'de önemli güçlerden olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin dünyanın pek çok bölgesinde nüfuz sahibi olduğu ifade edilen makalede, ülkemizin Gazze'deki ihtilafın çözümünde rol oynayabilecek bir konumda olduğuna yer verildi.

ABD'DEN F-16 DEĞERLENDİRMESİ: ÇOK ÖNEMLİ VE ANLAMLI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD Kongresinin Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararının önemine dikkat çekti.

NATO'nun gücü açısından Türkiye'nin F-16 filosunun kritik bir önemde olduğu vurgulanan yazıda, "Kongre'nin Türkiye'nin 40 yeni ve 79 adet modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasına onay vermesi hem ABD hem de Türkiye açısından çok önemli ve anlamlıdır" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : abd türkiye Ankara Büyükelçisi Flake
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