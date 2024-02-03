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03 Şubat 2024 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 12:00:00

7 ilde Kafes-35 operasyonu: 34 gözaltı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kafes-35 operasyonuyla, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kafes-35 operasyonuyla, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 34 şüphelinin yakalandığını bildirdi

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ali yerlikaya kafes operasyonları kırmızı bülten deaş
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