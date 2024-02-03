7 ilde Kafes-35 operasyonu: 34 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kafes-35 operasyonuyla, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 34 şüphelinin yakalandığını bildirdi

7️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-35" operasyonuyla haklarında İnterpol'ün

�� Kırmızı Bülten ve

❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan

3️⃣4️⃣ Yabancı Uyruklu DEAŞ Terör Örgütü Üyesi şüpheli yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;... pic.twitter.com/jqW7fpguwu