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04 Aralık 2023 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 09:30:00

3 ile 'sarı' uyarı: Sağanak yağışa dikkat

Kaynak: TRT Haber

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Meteoroloji 3 kenti sarı kodla uyardı. Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın ise Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Etiketler : çanakkale tekirdağ balıkesir sağanak sarı kod
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