23 Haziran Kartal seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!

23 Haziran Kartal seçim sonuçları hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Nefeslerin tutulduğu 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. İstanbulluların büyük bir merakla beklediği seçim sonuçlarına ilişkin tüm detayları sizler için derledik. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları sizlerle...

KARTAL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Kartal 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

KARTAL 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Kartal 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Kartal oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Kartal Belediye Başkanı CHP adayı Gökhan Yüksel oldu. Kartal belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kartal yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

SAADET PARTİSİ: Fehim Hava

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Ali Dicel

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Selahattin Kural

VATAN PARTİSİ: Perihan Tekin

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Gökhan Yüksel

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Ebubekir Taşyürek

DEMOKRAT PARTİ: Uğur taşpınar

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Ata Can Bektaş

BAĞIMSIZ: Aysel Tezcan

GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR​?

1987 yılında Kartal'da doğdu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü Lisans Programı'nı ve sonrasında Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kartal Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, Ana Kademe Kurultay Delegeliği görevlerinde bulundu.

Belediye Meclis Üyeliği görevi; Encümen Üyeliği, Encümen Başkanlığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevleriyle devam etti.