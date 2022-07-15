"Kardeş zannettim, kalleş çıktılar"

BASKILARLA ORDUDAN AYRILDIM

Tokat doğumlu olan Cavit Akçay, çocukluk hayali askeriyeye, 1991 yılında Işıklar Askeri Lisesi'ni kazanarak girdi, kara pilot teğmen olarak mezun oldu. Binbaşılığımın ikinci senesinde hayatını karartan gelişmeler olduğunu ifade eden Akçay, "2015'te Kara Pilot Binbaşı iken, görev yaptığım Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı, Hava Aracı Sistem Şube'de, büyük mobbinge uğradım. Aynı kafadan olmayanların sürgün yeri olarak kullandıkları yere sürdüler önce, başa çıkılamayacak kadar çok iş yüklediler, çözüm önerilerini reddettiler. Sürekli haksızlığa uğradım, yıldırma taktikleri hiç bitmedi ve o çok sevdiğim silahlı kuvvetlerden ayrılmak zorunda kaldım. Benden sonra 3 arkadaşım da aynı baskılar nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı" dedi.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, şu anda Enerji Bakanlığı'nın TEİAŞ Yüksek Gerilim Hatlarının Helikopter ile havadan kontrolünü yapan 3 çocuk babası Cavit Akçay, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

GENELKURMAY'IN ÖNÜNE KOŞTUK

"Olayları duyunca güvendiğim komutanlarımı aradım. İlk öğrendiğim, bu hain kalkışmayı yapanlardan biri, kara havacılıktan nöbetçi amir Yarbay Özcan Karacan idi. Ahmet Tarık Miman isimli devre arkadaşımla birlikte sokağa çıktık. Eşim de gelmek istedi 3 çocuk evdeydi, mecbur kaldı. Genelkurmayın önüne ilk gidenlerdeniz. Hava Kuvvetleriyle Genelkurmay'ın arasındaki yolu kapattık önce."

ÜZERİMİZE TANK SÜRDÜLER

"Hainler, tankları insanların üzerine sürmeye, helikopterlerle ateş etmeye başladılar, kafasından vurulanlar, gövdesinden parçalananlar vardı. Hava Kuvvetlerinin önünden Genelkurmay'a inen tüp geçit var, orayı geçip içeriye girebiliriz diye düşündük. O sırada nizamiyeden ateş açtılar, vuruldum. Kurşun bacağımdaki ana damarın dış iki katmanına isabet etmiş, damarın iç zarı balon yapmış, yırtılsaydı 30 saniyede ölürmüşüm. Hedef küçültmek için tam siper yapıp sürünürken 5 ateş daha geldi, ayağımın önünde patladı."

ÖLÜM AKLIMIZA BİLE GELMEDİ

"Sokağa çıkarken hiç tereddüt etmedim, kurşunlar üzerimizden yağarken vurulmak aklımıza bile gelmedi. Hepimiz inançlı insanlarız. Bir tarafta bu halkın seçtiği yönetim ve bu halk var, bir tarafta da Amerika'nın oyuncağı olmuş o FETÖ'cüler. Biz bu vatan için ölümü göze almışız, onlar, bu kadar onurlu, vatansever milyonlarca insanın olacağını hesap edemediler, kaybettiler. Düne kadar beraber görev yaptığım insanların bize kurşun sıkacağını kim düşünebilirdi ki? Kardeş dediklerim kalleş çıktı, ama sonuçta derslerini aldılar."