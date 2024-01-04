11 ilde eş zamanlı "KAFES-28" operasyonu: 61 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-28" operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında INTERPOL'ün kırmızı bülten ve Difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 61 kişinin yakalandığını duyurdu.
11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-28" operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında INTERPOL'ün kırmızı bülten ve Difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 61 kişi yakalandı.
1⃣1⃣ İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-28" operasyonuyla 1⃣8⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL'ün— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 3, 2024
�� Kırmızı Bülten ve
❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan
5️⃣6⃣ şahıs yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi... pic.twitter.com/jE40hRHgA5
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