11 ilde eş zamanlı "KAFES-28" operasyonu: 61 kişi yakalandı

11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-28" operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında INTERPOL'ün kırmızı bülten ve Difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 61 kişi yakalandı.

1⃣1⃣ İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-28" operasyonuyla 1⃣8⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL'ün

�� Kırmızı Bülten ve

❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan

5️⃣6⃣ şahıs yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi... pic.twitter.com/jE40hRHgA5 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 3, 2024