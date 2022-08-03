Fransa'da gaz telaşı!

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03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:28:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:29:00

Fransa 1 Kasım'a kadar stratejik gaz rezervlerini yüzde 100 doldurmayı hedefliyor

Kaynak: AA

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Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, 1 Kasım'a kadar, ülkenin stratejik gaz rezervlerinin yüzde 100 doldurulacağını söyledi.

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, 1 Kasım'a kadar, ülkenin stratejik gaz rezervlerinin yüzde 100 doldurulacağını söyledi.

Cnews kanalındaki programa konuk olan Runacher, halihazırda ülkenin stratejik gaz stoklarının yüzde 80 dolu olduğunu aktardı.

Runacher, "(Stratejik gaz) stoklarımızı 1 Kasım'dan önce yüzde 100 dolduracağız." dedi.

- ENERJİ TASARRUFU ÇAĞRISI

Bakan Runacher, Fransız vatandaşlar ile şirketleri, gaz tüketimini azaltmaya çağırdı.

Gaz ve elektrik tüketiminin de birbirine bağlı olduğuna değinen Runacher, büyük aktörleri ise bu iki alanda tüketimlerini azaltmaya çağırdı.

Etiketler : Agnes Pannier-Runacher Gaz ve elektrik Bakan Runacher
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