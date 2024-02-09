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09 Şubat 2024 Cuma 20:38:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 20:38:00

Borsa İstanbul haftayı rekorla kapattı!

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü rekor seviye olan 9.045,97 puanla kapattı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,07 değer kazancıyla günü rekor seviye olan 9.045,97 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 96,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 120,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,08 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahının güçlü seyrettiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, iş gücü istatistikleri, piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde, İngiltere'de ve Japonya'da büyüme, ABD'de İngiltere'de ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.140 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2023'te 3 milyar 83 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2023'te 46 milyar 98 milyon dolar, 2024 yılında ise 35 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Etiketler : spot fiyat borsa istanbul BIST 100
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