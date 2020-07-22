  • BIST
    118603
  • Dolar
    6,8509
  • Euro
    7,9316
  • Altın
    409,4600
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kolombiya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Sırbistan'dan dikkat çeken, Ermenistan itirafı!
Terör örgütü PKK, Suriye'de fidye için alıkoyduğu genci işkence yaparak öldürdü
2 yıl sonra Adnan Oktar davasında flaş karar
Türkiye dünyaya ilan etti! Anlaşmaya varıldı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı genç kızın cesedine yapmadığı kalmamış
Hudut birlikleri kaçakçılığa geçit vermedi
PTT'den 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu özel pul
Galatasaray'da ayrılık! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı
FETÖ'nün Gaziantep'teki TSK yapılanmasına yönelik operasyonda: 12 gözaltı
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Buket Aydın ve Emir Sarıgül sürpriz bir karar aldı! Tatilden sonra nikah var
Fahrettin Altun'dan son dakika açıklamalar: Demokrasi düşmanlığı yapmayın
Ermeniler Azerbaycanlı göstericilere saldırdı
TBMM'de olay çıktı! Özlem Zengin'den HDP'lileri susturan cevap!
Bakan Varank'tan müjde! 1 Milyon liralık destek
Libya ordusunun Sirte seferberliği devam ediyor
HDP'li Mensur Işık, hala eşini tehdit ediyor
Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
S.M.P tekniği artık Türkiye'de
Türk İnterpol'ünden büyük başarı! 6 ayda 70 şüpheliyi ülkeye getirdi
Atık sularda Kovid-19 tespit edildi
Bakan Albayrak paylaştı! Staj seferberliği başladı...
Yunanistan'dan Ayasofya hazımsızlığı... 24 Temmuz'u yas günü ilan ettiler
22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:29:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:41:00

Bakan Varank'tan müjde! 1 Milyon liralık destek

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB'in, "KOBİGEL programı"yla yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma töreninde yaptığı konuşmada "Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temellerini atmak için bir aradayız. 315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak bu kampüs, 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkanı oluşturacak." dedi.

TOGG MÜHENDİSLİK TASARIM VE ÜRETİM MERKEZLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, (TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri temel atma töreni) Sene başından bu yana, dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Biz, salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen, çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

KOBİGEL PROGRAMI

Bakan Varank, KOSGEB'in, "KOBİGEL programı"yla yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini belirtti.

"SANAYİDEKİ ELEKTRİK TÜKETİMİ DE ARTTI"

Mustafa Varank, "Temmuzun ilk iki haftasında OSB'lerdeki elektrik tüketimi, nisan-haziran dönemini de geride bırakmanın yanında, martın aynı dönemini de geçmiş bulunmakta. Yani, salgın öncesi döneme göre sanayideki elektrik tüketimi de arttı. Ümit ediyorum ki bu canlanma, yılın geri kalanında da aynı şekilde devam edecek." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER